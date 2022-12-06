2022/12/06 | 13:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية تكشف قرارا للمرجعية العليا عن إرساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/06 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تكشف قرارا للمرجعية العليا عن إرساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم بالعراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تكشف قرارا للمرجعية العليا عن إرساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).