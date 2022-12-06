2022/12/06 | 13:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظه: البنك المركزي أدى دوراً كبيراً بتنشيط الاقتصاد العراقي بالسنوات الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/06 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظه: البنك المركزي أدى دوراً كبيراً بتنشيط الاقتصاد العراقي بالسنوات الماضية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظه: البنك المركزي أدى دوراً كبيراً بتنشيط الاقتصاد العراقي بالسنوات الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).