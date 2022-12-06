رئيس البرلمان يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

2022/12/06 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكر بيان عن مكتب رئيس البرلمان أن “الحلبوسي استقبل سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي وناقش معها العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تطويرها، وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات”.

وأضاف أن “اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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