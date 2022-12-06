2022/12/06 | 13:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قتلت قوة أمنية، ارهابيا انتحاريا وإصابة آخر ضمن قاطع عمليات كربلاء....

ظهرت المقالة عمليات كربلاء تتمكن من قتل إرهابي وانتحاري في منطقة البهبهاني أولاً على المسلة.

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