الكشف عن موعد وصول الوفود المشاركة بخليجي البصرة 25

2022/12/06 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد اتحاد الكرة العراقية، اليوم

الثلاثاء، موعد وصول الوفود المشاركة

في خليجي 25 المقام في محافظة البصرة

جنوب العراق.

وقال الناطق الرسمي لاتحاد كرة القدم،

أحمد الموسوي، في تصريح للصحيفة

الرسمية ، إن "

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