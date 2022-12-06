وزير الداخلية يلتقي ممثلي البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لدى العراق

2022/12/06 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الداخلية السيد عبد الأمير

الشمري، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، ممثلي

البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في

العراق.



وفي بداية اللقاء رحب السيد

الوزير بضيوفه وناقش معهم جملة من

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