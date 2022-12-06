احصائية : عائدات النفط العراقي بلغت نحو 107 مليارات دولار في 11 شهر

2022/12/06 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت عائدات النفط العراقي من النفط

الخام الذي تم تصديره خلال 11 شهراً من

العام الحالي 2022 نحو 107 مليارات دولار.

ووفقا للإحصائية لشركة “سومو” فإن

“إيرادات النفط العراقي المصدر خلال

الأشهر الـ11 ال

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