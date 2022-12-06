2022/12/06 | 14:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I-55tYe75kw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غضب شعبي بعد الحكم بالسجن على الناشط حيدر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غضب شعبي بعد الحكم بالسجن على الناشط حيدر الزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).