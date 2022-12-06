الخارجية السعودية تعلن موعد وبرنامج زيارة الرئيس الصيني للمملكة

2022/12/06 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سوف يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدءا من الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل، تشمل عقد 3 قمم.

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