سومو : عائدات النفط خلال 11 شهراً من العام الحالي بلغت 107 مليارات دولار

2022/12/06 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 11 شهراً من العام الحالي 2022 نحو 107 مليارات دولار.

ووفقا لإحصائية شركة “سومو” ، فإن “إيرادات النفط العراقي المصدر خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2022 بلغت 107 مليارات و877 مليونا و786 الفا و336 دولارا، بمعدل شهري بلغ 9 مليارات و807 مليونا و71 مليونا و 485 دولارا”.

واضافت ان “هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 57 بالمئة حيث بلغت فيها العائدات المالية 68 مليارا و258 مليونا و861 الفا و485 دولارا وبمعدل 6 مليارات و205 ملايين و351 الفا و44 دولارا”.

كما أشارت إحصائية الشركة الى ان “شهر ايار من العام الحالي 2022 شهد فيها أعلى ايراداً مالياً من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 مليارا و477 مليونا و514 الفا و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الاشهر من حيث الايرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليونا 679 الفا و526 دولارا”.

ويعتمد العراق بنسبة 96 بالمئة على الإيرادات النفطية في موازنته العامة، وتعرضت الحكومة السابقة الى ضغوطات كبيرة مع عدم قدرتها في دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل في بداية العام 2020 مع انتشار مرض كوفيد 19 قبل ان تعاود الاسعار للارتفاع مرة اخرى.

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