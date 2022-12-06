انخفاض أسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كُردستان

2022/12/06 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (6 كانون الاول 2022).

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 370 الف دينار، وسعر الشراء 366 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 375 الف دينار للمثقال الواحد

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 340 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 336 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 430 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 380 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 325 الف دينار.



ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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