مصدر يكشف اسماء الدرجات الخاصة التي سيصوت عليها البرلمان اليوم

2022/12/06 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر نيابي، عن اسماء الدرجات الخاصة التي سيتم التصويت عليها اليوم الثلاثاء،.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “مجلس النواب سيصوت اليوم على مدير مكتب رئيس الوزراء ومدير مكتب رئيس البرلمان “.واضاف “كما سيتم التصويت على مدير مكتب النائب الاول والثاني لمجلس النواب والامين العام لمجلس النواب اضافة الى رئيس ديوان […]

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