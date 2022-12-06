بعمليات منفصلة.. القبض على 11 ارهابيا بأربع بمحافظات

2022/12/06 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلثاء، القبض على 11 ارهابيا بعمليات منفصلة بأربع بمحافظات.

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