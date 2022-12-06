2022/12/06 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة الصادقون رفيق الصالحي، الحكومة ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، بخفض سعر صرف الدولار.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي إن ” محافظ البنك المركزي مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتنامي الإيرادات النفطية، مازال مصرا على رفع سعر صرف الدولار والتضييق على المواطنين لاسيما محدودي الدخل “.

وأضاف “تابعنا باستغراب شديد خلال الأيام الماضية بشأن عدم إمكانية البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار وأن القرار اتخذ بالتشاور مع صندوق النقد الدولي ولا نعلم هل يعيش السيد محافظ البنك المركزي في العراق ام في دولة أخرى وهو لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن البسيط طيلة السنتين الماضيتين في ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية ما أضاف عبئا آخرا على كاهل الفقراء”.

وبين أن “رهن الاقتصاد العراقي بإملاءات صندوق النقد الدولي يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وعليه نطالب الحكومة ومحافظ البنك المركزي الاسراع بخفض سعر صرف الدولار على ما كان عليه سابقا نؤكد ان مجلس النواب هو صاحب الكلمة النهائية وإلا أنه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي”.

وأشار إلى إن “مجلس النواب مطالب مسؤوليته الأخلاقية والدستورية والعمل على تصحيح قرار رفع سعر صرف الدولار والنظر إلى حجم الظلم والضرر الذي لحق بملايين الفقراء ومعدومي الدخل”.

وتابع أنه “في حال عدم استجابة محافظ البنك المركزي بإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر القديم لا خيار أمامنا سوى جمع تواقيع نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي داخل قبة البرلمان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب الحكومة ومحافظ البنك المركزي بخفض سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب الحكومة ومحافظ البنك المركزي بخفض سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).