بارزاني والسفيرة السويدية يؤكدان أهمية حل المشاكل بين بغداد وأربيل على أساس الدستور

2022/12/06 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والسفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم، أهمية حل المشاكل بين بغداد وأربيل على أساس الدستور.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني أن الأخير “استقبل السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين السويد وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الوضع العام في العراق والمنطقة”.

وأشادت السفيرة السويدية، بحسب البيان بـ”التقدم الحاصل في إقليم كوردستان ومسيرته في البناء والإعمار، وأبدت رغبة بلادها في الارتقاء بالعلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان”.

واوضح البيان أن “اللقاء شهد التأكيد على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، كما تناول أوضاع النازحين واللاجئين والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التبعات السلبية للتغير المناخي وتأثير ذلك على حياة المواطنين”.

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