العتبة الحسينية تشارك بندوة حوارية في السلم المجتمعي في محافظة نينوى

2022/12/06 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيزاً لمؤتمر السلام في غرب نينوى

الذي عقد في الشهر الماضي في تلعفر،

عقدت ندوة حوارية في ناحية المحلبية

بمشاركة العتبة الحسينية المقدسة من

خلال مركز الصادق الثقافي في غرب نينوى

وناشطي التعايش السلمي

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