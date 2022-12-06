الإعمار: 93% نسبة إنجاز مشروع طريق الدورة - يوسفية

2022/12/06 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، مضاعفة عملها من أجل إنجاز مشروع طريق الدورة - يوسفية خلال الشهرين المقبلين، فيما أشارت إلى أنه سيسهم في فكّ جزء من الاختناقات المرورية.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مباشرة الوزير بنكين ريكاني، في مشروع سريع الدورة - يوسفية، تحتوي على دليلين، الأول هو حرص الوزير على دفع عجلة التقدم في المشاريع الوزارية، والدليل الثاني، هو أهمية هذا المشروع، لكونه أول مهام مارسها الوزير هو زيارته للمشروع".

وأضاف أن "مشروع الدورة – يوسفية له أهميته الكبيرة جداً، وسيسهم في فك جزء مهم من الاختناقات المرورية في بغداد، كونه طريقاً سريعاً، وسينفذ الطريق السريع بمواصفات عالية".

وأشار إلى أن "وزير الإعمار طلب برنامج تقدم عمل المشروع بشكل تفصيلي، وأبدى ملاحظات وتوجيهات في هذه الزيارة، لذلك سنعمل جاهدين على إتمامها على أكمل وجه"، مبيناً أن "نسبة إنجاز مشروع طريق الدورة - يوسفية وصل الى نسبة إنجاز تقارب 93‎% وأن إعمال الأسفلت والتخطيط أنجزت بشكل كبير".

ولفت إلى أن "وزير الإعمار وجه بمضاعفة الأعمال وساعات العمل إلى أقصى فترة ممكنة، فهناك تداخل في كل الأعمال، كأعمال التخطيط والسياج الوقائي وأعمال الجسور والمفاصل والكونكريت والمتبقي من التقاطعات، إضافة إلى أعمال الأسفلت بنوعيها الرابطة والسطحية".

وتابع، أن "كمية الأسفلت المطروحة وصلت يوم أمس للمشروع بوزن 5000 طن، وهي كمية كبيرة جداً، وهو دليل على استنفار الوزارة بكل كوادرها ودوائرها"، مؤكداً أن "كوادر الوزارة تبذل جهوداً مكثفة من أجل إنجاز مشروع هذا الطريق بالوقت المحدد، أي خلال الشهرين المقبلين أو أقل من ذلك".



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