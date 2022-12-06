الصحة النيابية تطالب مجلس الوزراء بحل مشكلة الرواتب والعجز المالي في صحة نينوى

2022/12/06 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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طالبت لجنة الصحة النيابية مجلس الوزراء بحل مشكلة رواتب موظفي دائرة صحة نينوى وسد العجز المالي فيها .وقال نائب رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي ، في مؤتمر صحفي، ان " موظفي دائرة صحة نينوى ولغاية هذا اليوم لم يستلموا رواتبهم لشهر تشرين الثاني، بسبب وجود عجز بتمويل رواتب دائرة صحة نينوى ومقدارها 11 مليار دينار.واضاف ، ان " هناك اكثر من 30 الف موظف في دائرة صحة نينوى لم يستلموا رواتبهم "، داعيا وزارة الصحة لعرض الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء والعمل على الاسراع بصرف رواتب هؤلاء الموظفين.واوضح ، ان " دائرة صحة نينوى ومنذ ثلاثة أشهر لا تمتلك اي نفقات تشغيلية وتوقف شراء الأجهزة والمستلزمات والخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة " مؤكدا ضرورة حل الموضوع على اعتبار ان المسألة تتعلق بأرواح المواطنين وقوتهم اليومية ".

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