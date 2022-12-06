كتلة حقوق النيابية تقدم مقترحا لتعديل قانون الانتخابات

2022/12/06 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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طالبت كتلة حقوق النيابية ، بتعديل قانون الإنتخابات من خلال مقترح أن تصبح كل محافظة دائرتين من أجل عدم إرباك عمل المفوضية وتشتيت أصوات الناخبين .واشار النائب حسين العامري ، في مؤتمر صحفي، الى حصول مشكلات في الإتفاقات وعرقلة للعملية السياسية كما حصل في الانسداد السياسي الذي إمتد لعام كامل قبل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني .واضاف ، أن " التغييرات التي نسعى لأن تحصل في القانون غرضها تنظيم العمل السياسي مع أية تجربة إنتخابية مقبلة سواء ما يتعلق بإنتخابات مجالس المحافظات أو الإنتخابات النيابية ، ومن أجل عدم الوقوع بالأخطاء التي حصلت في الإنتخابات الأخيرة وماحصل من خروقات أثرت بشكل كبير على النتائج ".واوضح ، ان " الشكاوى التي قدمت إلى المحكمة الإتحادية للنظر فيها ، هي دليل على ذلك ، مع الإلتزام بما صوت عليه مجلس النواب في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على المنهاج الوزاري الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج اجراء انتخابات مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال ثلاثة أشهر .

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