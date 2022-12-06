بعد جولة القصف الجديدة.. أوكرانيا تكشف عدد الصواريخ الروسية التي تم إسقاطها

2022/12/06 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أوكرانيا عن عدد الصواريخ الروسية التي تم إسقاطها، بعد جولة القصف الجديدة التي بدأت، الاثنين، عقب استهداف قاعدتين عسكريتين في عمق الأراضي الروسية، بطائرات مسيرة يرجح أنها أوكرانية.

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