البرازيل والجدل حول رقصة السامبا.. وأرقام تاريخية حدثت في مباراة كوريا الجنوبية

2022/12/06 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثير جدل في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية حول رقص لاعبي منتخب البرازيل بعد تسجيل كل هدف في مرمى خصومهم، إذ رأى البعض أن في الأمر تقليل من احترام المنافس، في حين دافع آخرون عن "راقصي السامبا" معتبرين أن احتفالهم لم يحمل تقليلاً من احترام الكوريين.

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