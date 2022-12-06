2022/12/06 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وزارة الدفاع التركية بتحطم مقاتلة تركية من طراز “إف-5″، اليوم الثلاثاء، في ولاية قونية وسط البلاد.وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “تحطمت مقاتلة تابعة لفريق “النجوم التركية” الاستعراضية، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرب طيور يحطم مقاتلة تركية طراز “إف-5” المركز الخبري الوطني.

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