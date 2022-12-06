2022/12/06 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتجت شخصيات بارزة من مسلمي أوغندا، على المداهمات والاعتقالات التعسفية التي طالت المساجد من قبل قوات الأمن في البلاد.وقال البرلماني أسومان باساليروا، في بيان، إن “مداهمات المساجد واعتقالات قادة الرأي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلمو أوغندا يحتجون على حملة اعتقالات ‘تعسفية’ المركز الخبري الوطني.

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