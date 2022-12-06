تقرير أممي يكشف وجود أدلة دامغة على استخدام داعش للاسلحة الكيميائية في العراق وسوريا

2022/12/06 | 15:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أممي، عن وجود أدلة تثبت استخدام تنظيم “داعش” الارهابي أسلحة كيميائية خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة من سوريا والعراق.وقال خبراء أمميون، أشرفوا على التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن، إنهم “استندوا لأدلة رقمية وأخرى من شهادات الشهود … Readmore

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