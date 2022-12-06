مسرور بارزاني: لن يكون هناك نفط في المستقبل

2022/12/06 | 15:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مساعي حكومته لتنويع مصادر الدخل، مضيفا أنه لن يكون هناك نفط في المستقبل.جاء ذلك في مقابلة فيديو أجراها معه الإعلام الرسمي لحكومة الإقليم ووزعه على وسائل الإعلام الكوردية المحلية اليوم.… Readmore

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