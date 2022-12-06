2022/12/06 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إتلاف

أدوية متنوعة مخالفة لشروط وضوابط

الاستيراد في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أنه"بإشراف

مباشر من مديرية منفذ مطار بغداد

الدولي، تم إتلاف (أدوية ب

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