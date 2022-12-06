أكثر من 120 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم

2022/12/06 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الثلاثاء، لتصل أكثر من 120 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 34 مصرفا.

كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 120 مليونا و 883 الفا و 780 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

بالإضافة ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 90 مليونا و583 ألفا و 780 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 30 مليونا و300 دولارا.

كما أن 14 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 198 شركة وساطة مالية.

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