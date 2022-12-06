هاكرز يسرقون 20 مليوناً من «إغاثة كورونا»

2022/12/06 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية أن مجموعة الهاكرز المسمى«APT41» والتي تعمل لصالح الاستخبارات الصينية سرقت 20 مليون دولار من الأموال التي خصصتها الحكومة الأمريكية للإغاثة من تداعيات فيروس «كورونا».وقالت جوستين ويلان، المتحدثة باسم الجهاز:«تمكن الهاكرز من سرقة الأموال من خلال صناديق التأمين ضد البطالة وإقراض المشاريع الصغيرة في 12 ولاية».وذكرت الوكالة أن المجموعة تقوم بأعمال سرقة وتجسس استهدفت السياسيين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ واخترقت أكثر من 100 شركة في الولايات المتحدة وخارجها.وقال خبراء إن المبلغ المسروق جزء بسيط من أموال الإغاثة التي سرقها هاكرز.

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