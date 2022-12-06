2022/12/06 | 16:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة “صادقون” النيابية رفيق الصالحي، الثلاثاء،...

ظهرت المقالة نائب عن صادقون يهاجم محافظ البنك المركزي لإصراره على رفع الدولار ويلّوح باستجوابه أولاً على المسلة.

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