2022/12/06 | 16:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vjFUbQeXhUc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكايات مثيرة عن قضايا العنف ضد المرأة ونهاية مأساوية لزوجة عراقية .. | برنامج نفانيف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكايات مثيرة عن قضايا العنف ضد المرأة ونهاية مأساوية لزوجة عراقية .. | برنامج نفانيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).