بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لديوان رئاسة الجمهورية

2022/12/06 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن تكليف رئيس جديد لديوان رئاسة الجمهورية.

وتضمن الامر تكليف كامل الدليمي بمهام رئيس يوان رئاسة الجمهورية وكالة الى حين تصويت مجلس النواب عليه بالاصالة بديلا عن مهند حسام الدين الذي تم انهاء تكليفه.

ادناه نص الوثيقة:-

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