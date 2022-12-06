60 من كل جانب…روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب

2022/12/06 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أكبر مسؤول موال لروسيا في دونيتسك بشرق أوكرانيا، أن من المقرر تبادل روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء 120 أسير حرب، 60 من كل جانب.

وأعلن دنيس بوشيلين على تلغرام “اليوم تبادل 60 مقابل 60 مع كييف”.

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