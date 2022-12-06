كركوك العراقية.. محاولات الأكراد لضمها تواجه تحذيرات من حرب أهلية

2022/12/06 | 16:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إقرار دستور العراق عام 2005، نصت إحدى مواده على أن كركوك ومناطق أخرى محل نزاع بين بغداد وكردستان يتم الفصل بشأنها من خلال استفتاء عام، وهو ما لم يتم تنفيذه، مما يؤدي لاتساع شقة الخلاف.

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