المغرب تبحث عن إنجاز غير مسبوق أمام إسبانيا.. تعرّف على تشكيل

2022/12/06 | 16:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الأساسي للفريق، لمواجهة منتخب إسبانيا، مساء الثلاثاء، التي ستقام على أرض استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

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