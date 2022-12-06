من النفط إلى الجيش.. إلى أين وصلت العلاقات بين السعودية والصين؟

2022/12/06 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دبلوماسيون لرويترز إنهم يتوقعون أن يوقع الوفد الصيني عشرات الاتفاقيات مع السعودية ودول عربية أخرى في مجالات تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات.

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