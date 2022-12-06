رئيس الجمهورية: نحتاج إلى ثورة تشريعية في مجالات المياه والزراعة والنفط والقطاع الخاص

2022/12/06 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: نحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية في مجالات المياه والزراعة والنفط والقطاع الخاص استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 في قصر بغداد، عدداً من أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية برئاسة النائب محمد العنوز.وأكّد السيد الرئيس خلال اللقاء، أن القانونين يخططون ويضعون خارطة طريق لنسير وفقها، […]

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