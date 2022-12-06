2022/12/06 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 29 دقيقة

الـنـزاهـة تـؤلف فريقاً للتحـري والتقـصي عن شبهاتٍ في ملف عقود إطعام السجناء

منذ 5 ساعات

التعليم تعلن آلية انسحاب وإلغاء القبول بالجامعات والكليات الأهلية (وثيقة)

منذ 7 ساعات

عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد

منذ 7 ساعات

تعرف على حالة الطقس في الأيام المقبلة

منذ 20 ساعة

محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية

منذ 21 ساعة

التعليم تعلن إطلاق البوابة التكميلية للتقديم الى المجموعة الطبية

منذ 22 ساعة

مبادرة حكومية تخص الإشارات الضوئية وإنارة الطرق الرئيسة

منذ 22 ساعة

طقس العراق..



أمطار متفاوتة وتحذيرات من الضباب في هذه المدن

منذ 22 ساعة

بالوثيقة ..



تسمية كريم السيد متحدثاً باسم وزارة التربية خلفاً لحيدر فاروق

منذ 23 ساعة

الانبار تخصص ميزانية مالية لإعادة اعمار وتأهيل المواقع الاثرية المتضررة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يُقرر سحب صلاحيات جهات الصرف المالي في الأقسام الإصلاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يُقرر سحب صلاحيات جهات الصرف المالي في الأقسام الإصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).