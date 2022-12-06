وزير الهجرة تبحث مع سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق اوضاع العراقيين المتواجدين في الجمهورية

2022/12/06 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبلت وزير الهجرة والمهجرين السيدة

إيفان فائق جابرو بمقر الوزارة في

العاصمة بغداد اليوم الأثنين سعادة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية

لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق

،وفي مستهل اللقاء قدم سعاد

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