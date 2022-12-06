أطعمة عليك التوقف عنها فوراً عندما تشرب الشاي!

2022/12/06 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الشاي واحدا من بين أكثر المشروبات

شعبية في العالم، فيما يوصي به خبراء

الصحة لأنه يعود بعدة منافع على الجسم،

لكنهم يحذرون من شربه عند تناول بعض

الأطعمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدد من

الاضطرابات.

وين

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