2022/12/06 | 17:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الثلاثاء 12/06/2022، إطلاق...

ظهرت المقالة وزير التعليم يعلن إطلاق برنامج تعقب الأصول الكيميائية أولاً على المسلة.

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