2022/12/06 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل يصدر أمراً بسحب صلاحيات الجهات المعنية بالصرف المالي في الأقسام الإصلاحية المركز الخبري الوطني.

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