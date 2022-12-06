بسبب دَين بـ60 ألفاً.. منتسب يقتل شاباً في سامراء (صورة)

2022/12/06 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم منتسب أمني، على قتل شاب في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين؛ بعد مطالبة الأخير بمبلغ كان قد أقرضه للجاني.

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