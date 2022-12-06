تحذير كردي: نفط كردستان آخذ بالانخفاض.. يجب التوجه إلى بغداد - عاجل

2022/12/06 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

حذر عضو برلمان كردستان علي حمه صالح، اليوم الثلاثاء، من "انخفاض نفط الإقليم"، بحسب تعبيره، فيما دعاء الى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط وموازنة 2023.

وقال صالح عبر منشور على منصة "فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "نفط كردستان آخذ بالانخفاض، ولكيلا يواجه الإقليم صعوبات كبيرة يتعين عليه الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على مسألة النفط والموازنة".

وأشار إلى أنه "في حال تم الاتفاق بين أربيل وبغداد سيحصل الإقليم على أكثر من ترليون دينار، و250 ملياراً شهرياً".

وواجهت العلاقة بين بغداد واربيل على مدى السنوات الماضية مشاكل عدة، في مقدمتها عدم تسليم كردستان واردات نفط الشمال الى الوزارة الاتحادية، وحصة الإقليم من الموازنة والحدود الأمنية والإدارية في المناطق المتنازع عليها.

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