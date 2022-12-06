2022/12/06 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

راى عضو جماعة العدل الكردستانية ريبوار محمد أمين، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الخلاف داخل البيت الكردي سيؤدي إلى "عواقب وخيمة".

وقال محمد أمين في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "استمرار الخلاف داخل البيت الكردي، وتحديدا بين الحزبين على النفوذ والثروات، سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وإلى إلحاق الضرر الكبير بإقليم كردستان على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية".

وأضاف أن "المواطن في كردستان يعاني من مشاكل كبيرة، وسبب استمرار الخلاف هي العقلية الحاكمة من الحزبين التي انتجت كل تلك المشاكل التي يعاني منها المواطن الكردي بشكل يومي".

وصوت مجلس النواب يوم أمس السبت، على منح الثقة لوزير البيئة نزار محمد سعيد، والإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، الأمر الذي عُد لنهاية الخلافات بين القوى الكردية.

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