المرأة العراقية تعاني القمع والانتهاك.. مطالبات بانصافها وتمكينها

2022/12/06 | 18:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتاج المرأة للتوعية للتعريف بحقوقها.

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