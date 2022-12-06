2022/12/06 | 18:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم
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الثلاثاء، استشهاد واصابة 3 منتسبين في
اشتباكات منطقة البهبهاني شمالي بابل.
وقال إعلام الحشد، إن “منتسب استشهد
وإصابة اثنين اخرين في اشتباكات منطقة
البهبهاني”، وفق البيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد: استشهاد واصابة 3 منتسبين في اشتباكات منطقة البهبهاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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