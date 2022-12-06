الحشد: استشهاد واصابة 3 منتسبين في اشتباكات منطقة البهبهاني

2022/12/06 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم

الثلاثاء، استشهاد واصابة 3 منتسبين في

اشتباكات منطقة البهبهاني شمالي بابل.

وقال إعلام الحشد، إن “منتسب استشهد

وإصابة اثنين اخرين في اشتباكات منطقة

البهبهاني”، وفق البيا

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