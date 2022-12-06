2022/12/06 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، إكمال الإجراءات الإدارية والمالية كافة لتثبيت موظفي العقود في الوزارة.وقال شواني في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “الوزارة أكملت إجراءاتها وفقاً لتوجيهات وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تستكمل الإجراءات الادارية لتثبيت “العقود” بالوزارة المركز الخبري الوطني.

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