2022/12/06 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النفط حيان عبد الغني ، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على دعم ورعاية المتفوقين الأوائل في المعاهد النفطية والعمل على تطوير المهارات العلمية والفنية والهندسية.وذكرت بيان للوزارة تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يوجه بدعم “المتفوقين” في المعاهد النفطية المركز الخبري الوطني.

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