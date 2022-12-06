خبير يتوقع سعر الصرف في موازنة 2023

2022/12/06 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الثلاثاء، سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في موازنة 2023.

وقال المرسومي في تدوينة ، “لا أعرف حجم موازنة العراق لعام 2023، ولا أعرف مستوى العجز فيها؛ لكن ما أعرفه جيداً بعيداً عن الصخب الإعلامي انها ستبقي على سعر الصرف الحالي للدينار العراقي، وأن مجلس النواب العراقي سيصوت عليها في النهاية كما هي!!!”.

وفي وقت سابق، وجه المجلس الوزاري للاقتصاد، باستكمال مسودة قانون المُوازنة العامة للدولة من اجل التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم رفعها لمجلس النواب العراقي للمصادقة على مشروع القانون.

وقال المجلس في بيان إن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار وكالةً ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة”.

وأضاف، أن “المجلس ناقش المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله.



كما ناقش ايضا اهمية الاهتمام بوضع استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمار”.

وتابع، أنه “وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس المجلس بإستكمال مسودة قانون المُوازنة العامة للدولة من اجل التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم رفعها لمجلس النواب العراقي للمصادقة على مشروع القانون”.

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