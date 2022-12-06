العراق.. ما قصة الجوازات الدبلوماسية وأعدادها الكبيرة؟

2022/12/06 | 18:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت نائبة بالبرلمان العراقي أخيرا قضية الجواز الدبلوماسي الذي يمنح لغير مستحقيه، من بينهم عارضات أزياء ومشاهير على مواقع التواصل.وتقدر أعداد الجوازات الدبلوماسية العراقية بـ45 ألفا حسب مصادر رسمية.

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